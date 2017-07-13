Форвард Робби Хаммел покинул "Химки" в связи с истечением срока контракта. Американец пополнил состав клуба в ноябре 2016 года. Он провел 29 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 8,3 очка и совершая 3,9 подбора.

Также 28-летний баскетболист принял участие в 11 матчах Кубка Европы, где подмосковная команда дошла до четвертьфинала.

"От всей души благодарим Хаммела за совместную работу и желаем успехов в новом клубе! Спасибо, Робби", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Химок".