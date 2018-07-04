Гудумак вернулся в "Нижний Новгород"

Форвард Александр Гудумак перешел в "Нижний Новгород", сообщает официальный сайт клуба. В июне он покинул ЦСКА на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на два года. Ранее, в сезоне-2016/17, 25-летний игрок уже выступал за команду, а затем продолжил карьеру в "Енисее".

В своем первом сезоне за "Нижний Новгород" баскетболист вышел в 14 матчах Единой Лиги ВТБ, продемонстрировав среднюю статистику в 5,6 очка и 2,5 подбора за 16 минут игрового времени. В составе "Енисея" в 2017-2018 гг. он принял участие в 21 матче Лиги, проводя на паркете по 14 минут и набирая 5,8 очка, 2,9 подбора и 0,7 передачи.

Также вместе с красноярским клубом он выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, где отметился показателями в 4,9 очка и 2,5 подбора. Ранее его контракт принадлежал ЦСКА, за "Енисей" и "Нижний Новгород" он играл на правах аренды.