Российский форвард Александр Гудумак покинул "Нижний Новгород", сообщает официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Баскетболист продолжит карьеру в другом клубе (не указано, в каком именно).

В составе "Нижнего Новгорода" 23-летний игрок вышел в трех матчах Единой лиги ВТБ, показав среднюю статистику в 2 очка, 1 подбор и 0,7 передачи. В двух матчах Лиги чемпионов его средние показатели 5,5 очка и 3,5 подбора.

Все о Единой лиге ВТБ – здесь.