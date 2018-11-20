Грин прибыл в расположение "Химок"

Американский форвард Гарлон Грин, в начале ноября ставший новобранцем подмосковных "Химок", во вторник прибыл в Россию. 21 ноября он пройдет медицинское обследование и проведет первую тренировку в составе желто-синих.

– Никогда не был в вашей стране, только слышал добрые отзывы от своего брата Джеральда, который играл в российских клубах, - приводит слова Грина пресс-служба "Химок". - Чувствую себя хорошо и воодушевлен предстоящей усердной работой с моей новой командой. Надеюсь, что уже в ближайших играх я смогу помочь "Химкам".

Напомним, что Грин призван заменить в команде другого новичка Кейси Прэтера, который еще до начала сезона получил травму колена и скоро отправится в США продолжать восстановление. Он вернется в строй не раньше января следующего года. Поэтому с Грином заключен контракт до конца сезона с правом расторжения через два месяца. В "Химках" американец будет играть под номером 7.

27-летний Грин за свою карьеру поиграл уже на четырех континентах - после окончания университета на родине он выступал за клубы в Австралии, Японии, Германии и Бельгии. Выступая в прошлом сезоне за "Монс", он в бельгийском чемпионате в среднем за матч набирал 16,1 очка, а также делал 4,4 подбора, а в Кубке Европы ФИБА - 14,9 очка и 4,6 подбора. Его брат Джеральд Грин провел полтора сезона в России за "Локомотив-Кубань" и "Красные крылья", а сейчас играет в НБА за "Хьюстон". (Антон Бабошин)