Главный тренер "Енисея" извинился за игру с УНИКСом

Главный тренер "Енисея" Олег Окулов заявил, что его команда была не готова к матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (56:100). Специалист пообещал разобраться в причинах столь крупного поражения.

– Хочу извиниться перед нашими болельщиками, мы оказались не готовы, – цитирует пресс-служба турнира Окулова. – Будем разбираться, исправлять ситуацию. Да, где-то нам не повезло, но мы сами играли плохо, особенно в защите. В нападении не выполнили то, что планировали до игры.