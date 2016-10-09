20:10 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Главный тренер "Енисея" извинился за игру с УНИКСом

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Главный тренер "Енисея" Олег Окулов заявил, что его команда была не готова к матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (56:100). Специалист пообещал разобраться в причинах столь крупного поражения.

Хочу извиниться перед нашими болельщиками, мы оказались не готовы, – цитирует пресс-служба турнира Окулова. – Будем разбираться, исправлять ситуацию. Да, где-то нам не повезло, но мы сами играли плохо, особенно в защите. В нападении не выполнили то, что планировали до игры.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/uniks-neuderzhim-v-kazani/

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