Главный тренер "Автодора" подал в отставку

Сергей Мокин подал в отставку с поста главного тренера "Автодора", сообщает официальный сайт клуба. Специалист принял команду в третий раз в карьере в августе. Ранее он возглавлял ее в сезонах-2014/15 и 2016/17.

Под его руководством команда вылетела в первом раунде квалификации Лиги чемпионов от "Фрибура". Последние три игры "Автодор" проиграл - ЦСКА, "Цмоки-Минску" и "Нес-Ционе".

"Готовить команду к предстоящим матчам будет 43-летний специалист Владимир Анциферов.

С кандидатурой нового главного тренера клуб определится в ближайшее время", - говорится в сообщении "Автодора".