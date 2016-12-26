11:19 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Главный тренер "Автодора" подал в отставку

0
0
0
1

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин принял решение дать в отставку отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщает официальный сайт клуба. Исполнять обязанности главного тренера "Автодора" будет Владимир Анциферов, который начинал сезон в качестве наставника "Автодора-2", а его место займет как раз Мокин. В текущем сезоне под руководством Мокина саратовский клуб провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов, в которых одержал всего 6 побед.

– Команда потерпела ряд поражений, – цитирует сайт "Автодора" Мокина. – В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – ситуация, при которой я принял решение подать в отставку.

Дополнительная информация

http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/2296-sergey-mokin-resigned

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

echo2011

Это было понятно в момент назначения этого тренера. Затем тренером будет сам Родионов. Как это всё надоело... Но вся штука в том,что без Родионова вообще не будет команды. Какой-то замкнутый круг...

11:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ