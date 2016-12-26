Главный тренер "Автодора" подал в отставку

Главный тренер "Автодора" Сергей Мокин принял решение дать в отставку отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщает официальный сайт клуба. Исполнять обязанности главного тренера "Автодора" будет Владимир Анциферов, который начинал сезон в качестве наставника "Автодора-2", а его место займет как раз Мокин. В текущем сезоне под руководством Мокина саратовский клуб провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов, в которых одержал всего 6 побед.

– Команда потерпела ряд поражений, – цитирует сайт "Автодора" Мокина. – В последнем матче проиграли на своей площадке прямому конкуренту за выход в плей-офф Лиги Чемпионов – ситуация, при которой я принял решение подать в отставку.