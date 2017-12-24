Главный тренер "Астаны": "Мы не боимся ЦСКА"

Главный тренер "Астаны" Костас Флеваракис перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА подчеркнул, что не боится именитого соперника. Также специалист отметил, что эта встреча будет отличной возможностью повысить сыгранность команды. Игра состоится в понедельник, 25 декабря.

- Мы с большим уважением относимся к лидеру Единой лиги ВТБ, команде ЦСКА! - приводит официальный сайт клуба слова Флеваракиса. - Но страха у нас нет, мы хотим продолжить в режиме второй половины встречи против УНИКСа. Мы знаем, с каким соперником нам предстоит играть, понимаем сложность данного матча, но для нас это шанс поработать с новой "химией" в нашей команде после подписания нового игрока и получить максимальный результат от этой встречи.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, в активе команды 18 очков из 18 возможных. "Астана" занимает 11-ю строчку, на счету команды 11 очков после девяти матчей.