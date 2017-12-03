Георгис Барцокас: "Обидно проигрывать так, но мы сделали все, чтобы проиграть"

Главный тренер "Химок" Георгис Барцокас остался недоволен судейством в проигранном матче против казанского УНИКСа (79:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для подмосковной команды это поражение стало третьим подряд.

– Тяжело поиграть игру таким образом. Но это часть великого баскетбола. Мы вели 11 очков и сделали все, чтобы проиграть. Теряли мячи, не делали подборы.

- Что вы оспаривали после сирены?

– Нельзя смахивать мяч с дужки, потому что это было уже после сирены. (Артур ЕНИКЕЕВ).