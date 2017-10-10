Георгиос Барцокас: "Все решил настрой "Химок"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над ВЭФ (104:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что в нападении команда сохраняла концентрацию все время матча. По мнению наставника, в защите в первой половине его подопечные смотрелись не очень хорошо.

- Мы очень довольны, что выиграли этот матч, - приводит официальный сайт "Химок" слова Барцокаса. - Перед этой встречей я пытался донести до игроков, что нас ждет очень серьезная и талантливая команда, которая отлично играет на подборе в нападении, и где все имеют бросок, включая "больших". Все решил наш настрой. В нападении мы сохраняли концентрацию все сорок минут, но в плане защиты в первой половине дали сопернику десять дополнительных владений вследствие подборов под нашим щитом. Об этом мы говорили в раздевалке во время перерыва. Нужно менять подходы к таким матчам, так как в случае равной игры в концовках у соперника могут появиться шанс на победу. Объективно, наше отношение к игре во второй половине было совершенно другим, именно поэтому встреча завершилась с таким счетом. Мы рады победе, но сейчас нужно настраиваться на первый домашний матч Евролиги, который пройдет в эту пятницу.