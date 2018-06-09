Георгиос Барцокас: "В моем понимании "Химки" уже чемпион"

Главный тренер "Химок"​ Георгиос Барцокас после победы над УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ (76:71) заявил, что уже может назвать сезон успешным. В финале подмосковной команде предстоит сыграть с ЦСКА.

– Игра с УНИКСом была самой важной в сезоне для нас, – цитирует "Р-Спорт" Барцокаса. – Передо мной были поставлены две задачи: выйти в плей-офф Евролиги и вернуться в турнир в следующем сезоне, что редко удается клубам в Единой лиге ВТБ. Обычно в Единой лиге ВТБ у клубов, играющих в Евролиге, возникают большие проблемы. Так было и с нами, но мы показали, что у нас есть характер. Впереди игра за титул с ЦСКА, но в моем понимании мы уже чемпионы, мы решили все задачи на сезон.

"Химки" обыграли УНИКС и сыграют с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ