Георгиос Барцокас: "У "Химок" серьезные амбиции в Евролиге"

Новый главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас, прилетевший в Москву, признался, что с нетерпением ждет старта нового сезона. Вместе с ним в столицу прилетели его ассистенты. Напомним, соглашение с 52-летним греческим специалистом рассчитано на два года.

Отметим, что грек уже работал в России, с 2015 по 2016 год он тренировал краснодарский "Локомотив". Также он тренировал такие команды, как "Марусси", "Паниониос", "Олимпиакос" и "Барселона". В 2013 году он выигрывал Евролигу и становился тренером года в турнире.

- Очень рад своему приезду в Россию, а также тому факту, что я стал главным тренером "Химок". Это новая глава в моей жизни и карьере, - приводит пресс-служба клуба слова Барцокаса. - В России я уже работал, и это был прекрасный опыт. Жду с нетерпением старта сезона.

У нас новая команда, которая сильно отличается от той, против которой я играл еще с "Локомотивом". Однако у нас большие цели и серьезные амбиции, особенно в Евролиге с ее новым форматом. Я оптимистично настроен, так как у нас отличные игроки и наша основная задача - стать одним целым, одной командой.

Впереди нас ждет обычная предсезонная работа, на протяжении нескольких недель мы будем готовиться к сезону и привыкать друг другу. Уверен, нас ждет удачный сезон.