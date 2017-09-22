Георгиос Барцокас: "Швед и Зубков вернутся в расположение "Химок" через несколько дней"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после товарищеского матча против "Бамберга" (77:75 ОТ) отметил, что обе команды провели конкурентную игру. Специалист также добавил, что Алексей Швед и Андрей Зубков вернутся в расположение команды через несколько дней.

– Спасибо организаторам турнира за приглашение, для нас это хорошая возможность увидеть свой игровой прогресс, – цитирует пресс-служба Барцокаса. – Хотя это и предсезонная подготовка, обе команды провели конкурентную игру, которая закончилась нашей победой. И мы, и "Бамберг" были мотивированы, и я очень рад, что мы продемонстрировали большое желание победить. Мы пропустили слишком много легких мячей и сделали всего девять передач, но хорошо играли на подборе, что дало нам несколько важных атак. Я хотел бы отметить, что победа еще более ценна, если учесть, что мы еще не в полном составе, потому что Швед и Зубков присоединятся к команде только через несколько дней.