Георгиос Барцокас: "Решить исход второго матча с "Локомотивом" могут маленькие детали"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас перед второй игрой 1/4 финала Единой лиги ВТБ против "Локомотива" отметил, что противостояние будет тяжелым. В первой встрече подмосковная команда выиграла и повела в серии 1-0.

– Ничего не меняется, это тяжелая серия и мы по-прежнему испытываем проблемы с составом: есть травмированные, а также те, кто в первом матче играл через боль, – цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. – Мы должны идти от матча к матчу и понять, что наш соперник – очень сложная команда. Если хотим победить, нужно сыграть очень хорошо. Думаю, решить исход матча могут маленькие детали. В плей-офф тренеры пытаются внести небольшие изменения, исходя из того, как сложилась первая игра. В то же время, главное – подготовить команду психологически, чтобы был правильный моральный настрой.