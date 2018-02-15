Георгиос Барцокас: "Посвящаю победу над "Зенитом" болельщикам"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Зенитом" (92:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заявил, что посвящает итоговый результат болельщикам, которые приехали в Санкт-Петербург. По словам специалиста, это хороший ответ игроков за прошлое поражение от рижского ВЭФа.

– Это был очень хороший матч для болельщиков, который прошел в приятной атмосфере, – цитирует сайт "Химок" Барцокаса. – В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать команду на выезде. Я видел многих из них на трибунах, и эту победу я посвящаю им. Во-вторых, хотел бы отметить, что с нашей стороны этот матч стал хорошей реакцией после неудачной предыдущей встречи с рижским ВЭФом. В Лиге ВТБ можно победить и проиграть кому угодно, и для нас это проблема, так как Евролига забирает много энергии, в особенности моральных сил. Нам приходится снова приспосабливаться к матчам Лиги ВТБ, и иногда, возможно, нам не хватает мотивации, поэтому мы так неровно играем.

Однако, когда мы собраны и сконцентрированы, как сегодня, то все видят, что мы можем быть хорошей командой. И это при том, что мы приехали в Санкт-Петербург без всей нашей передней линии, поскольку в отсутствие Соколова, Робинсона и Томаса нам пришлось играть "легкими" пятерками. И сегодня все наши "большие" – Гилл, Патеев, Моня, Зубков – показали хорошую игру. Поздравляю игроков с отличной победой. Будем настраиваться на следующий матч с "Панатинаикосом" в следующую пятницу.