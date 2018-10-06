Георгиос Барцокас: "Победа в первом матче сезона очень важна"

Главный тренер "Химок"​ Георгиос Барцокас после победы над ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (96:67) отметил, что недооценки соперника не было. По его словам, победа в стартовом матче очень важна.

- Для нас важно было серьезно провести этот матч, и мы это делали на протяжении 30 - 35 минут, - цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. - Мы сделали 27 передач, что говорит о командной игре и хорошем движении мяча, что крайне важно в таких матчах. Никакой недооценки соперника у нас не было, так как в прошлом сезоне мы им проиграли. У ВЭФа серьезная и талантливая команда, которая играет с желанием и борется, хотя сегодня им не хватало Мейериса и Яниченокса. Победа в первом матче сезона очень важна. Впереди непростой перелет в Красноярск, и это будет еще один тяжелый матч перед стартом сезона в Евролиге. Мы должны быть готовы.

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