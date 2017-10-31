Георгиос Барцокас: "Отношение "Химок" к игре в начале матча с "Астаной" было кошмарным"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Астаной" (72:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что в первые двадцать минут его команда выглядела неважно. По мнению наставника, у его подопечных не было нужной настойчивости в нападении.

- Сегодня была отличная возможность понять, какая в данный момент у нас команда, а также осознать, над чем еще нужно работать, разобрать базовые вещи в баскетболе, - приводит официальный сайт "Химок" слова Барцокаса. - В очередной раз в первые двадцать минут мы выглядели неважно, а наше отношение к игре было совершенно неправильным, я бы даже сказал кошмарным. Мы не думали о защите, комбинационном баскетболе, у нас не было нужной настойчивости в нападении. В итоге мы дали шанс "Астане", очень хорошей и атлетичной команде, которая терпеливо играет в атаке. Это была большая возможность победить, но в конце концов выиграли мы и должны быть этому рады, потому что каждый матч важен. Честно говоря, сейчас я очень рад. Завтра на тренировке я скажу игрокам, что наше выступление в первые двадцать минут напоминало игру маленьких команд.