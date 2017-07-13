Георгиос Барцокас - о подписании Гилла: "Энтони перспективен и универсален"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас рад подписанию контракта с форвардом Энтони Гиллом. По словам специалиста, 24-летний американец перспективен, а также может сыграть на нескольких позициях.

Ранее сообщалось, что Гилл, в минувшем сезоне выступавший за "Есильгиресуну", подписал двухлетнее соглашение с химчанами.

- Энтони - очень перспективный игрок, который ставит интересы команды превыше всего и всегда готов делать то, что от него зависит, - приводит пресс-служба химчан слова Барцокаса. - Он достаточно универсален и может играть как тяжелого форварда, так и центрового. Очень важно, что Энтони сильно мотивирован достигать новых высот и выигрывать титулы.

Гилл подписал контракт с "Химками"