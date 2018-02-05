Георгиос Барцокас: "Не выполнили план на игру, поэтому заслужили это поражение"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас раскритиковал действия своей команды в атаке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (71:90). Наставник подмосковного клуба посетовал на то, что игроки не смогли воспользоваться вынужденными перестановками в составе соперников из-за травмы Отелло Хантера.

- Очевидно, что мы должны играть лучше, если хотим побеждать, - цитирует "Р-Спорт" Барцокаса. - В этой игре были некоторые обстоятельства, которые повлияли на ее исход. Во-первых, когда Хантер выбыл из-за травмы, и ЦСКА был вынужден играть форвардами вместо центровых, мы должны были этим воспользоваться, должны были попадать и со средней, и с дальней дистанции. Но в нападении наше исполнение оставляло желать лучшего.

Нам не хватало терпения, правильного распоряжения мячом, и это приводило к быстрым контратакам ЦСКА, а у них лучшее нападение в Евролиге. Мы не выполнили план на игру, поэтому заслужили это поражение.

Напомним, "Химки", одержавшие 6 побед в 13 встречах Единой лиги ВТБ, располагаются на пятой строчке. ЦСКА, на счету которого 12 побед в 14 матчах, занимает третье место в турнирной таблице.