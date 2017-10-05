Георгиос Барцокас: "Мы начали сезон так, как хотели"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Цмоки-Минск" (83:55) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что доволен игрой команды. По словам наставника, в первой половине подопечные принимали поспешные решения.



- Мы начали сезон так, как хотели, – победили и показали отличную игру во второй половине, – цитирует Барцокаса официальный сайт "Химок". – После перерыва продемонстрировали правильный настрой, стали лучше защищаться и атаковать, тогда как в первой половине принимали немного поспешные решения. В итоге нам удалось найти слаженность в своих действиях, что привело к сильным третьей и четвертой четвертям и итоговой победе почти в 30 очков. 23 передачи, 10 перехватов и преимущество на подборе говорят о хорошей игре нашей команды. Перед стартом сезона нам не хватало нескольких игроков, но сейчас они постепенно привыкают к нашей философии.