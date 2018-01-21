Георгиос Барцокас: "Локомотив" заслуженно идет на первом месте"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от "Локомотива" (78:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что соперник больше заслуживал победы. Он также добавил, что его игрокам не хватило энергии и концентрации.

"Локомотив" выиграл 11-й матч подряд в Единой лиге ВТБ и 23-й – во всех турнирах.

– Поздравляю "Локомотив" с победой, они весь год играют очень здорово. Мы ждали особенно сложной встречи с учетом того, что мы играли третий сложнейший матч за шесть дней, – приводит "Р-Спорт" слова Барцокаса. – После большого перерыва нам, очевидно, не хватило энергии, концентрации. В итоге "Локо" победил, потому что больше этого заслуживал.

Убежден, что "Локомотив" заслуженно идет на первом месте в Единой лиге ВТБ. Вы же сами видите, сколько поражений терпят в своих чемпионатах клубы Евролиги.