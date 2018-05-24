Георгиос Барцокас: "Горжусь своими ребятами, которые вышли на паркет, несмотря на травмы"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас считает, что четвертьфинальная серия Единой лиги ВТБ с "Локомотивом" получится сложной. В первом матче "Химки" добились победы со счетом 79:66.

– Я рад быть здесь снова, видеть приятные знакомые лица, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Барцокаса. – Сегодня была типичная игра плей-офф полная напряжения. Команды показали равный баскетбол в первой половине. Что касается нас, мы проделали большой путь в Евролиге в ее новом формате и не избежали травм. Некоторые из тех, кто сегодня был на паркете, также играли с повреждениями. Я горжусь ими, не смотря ни на что, они внесли весомый вклад в эту победу. "Локомотив-Кубань" проводит отличный сезон, у них хороший состав. Это только первая игра, и я ожидаю, что серия будет очень тяжелой для обеих команд.