19:46 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Фотис Кацикарис: "После трех поражений подряд "Локомотиву" очень нужна была победа"

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Главный тренер краснодарского "Локомотива" Фотис Кацикарис похвалил команду за настрой в матче Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (93:66). По его мнению, психологическая подготовка была важнее физической.

– Очевидно, что после трех подряд поражений сегодня нам нужна была победа. При подготовке к этому матчу основной акцент делали не столько на физических нагрузках, сколько на психологии, - цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Кацикариса. - Я объяснял своим игрокам, что нам нужно добиваться побед и только так наша новая команда сможет сыграться. Сегодня мне очень понравился настрой, с которым парни выходили на площадку. Каждый постарался отдаться игре полностью. "Нижний" – опасная, атакующая команда, и мы постарались закрыть их снайперов, особенно Кенни Бойнтона. Я поздравляю своих игроков, но нам рано радоваться, впереди нас ждут очень тяжелые матчи.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/lokomotiv-kuban-otkryl-schet-pobedam-v-nizhnem/

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