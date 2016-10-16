Фотис Кацикарис: "Локомотив начал игру, словно играл в пинг-понг"

Главный тренер краснодарского "Локомотива" Фотис Кацикарис после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от "Енисея" (66:68) критично отозвался об игре своих подопечных. Специалист отметил, что краснодарцы не смогли воспользоваться своим преимуществом.

– Это худший способ начать сезон – уступить дома команде, которую мы должны были выигрывать, – приводит официальный сайт лиги слова Кацикариса. – Да, нам нужно время, чтобы появилась сыгранность, но нам нужны и победы. Знал, что мы не будем готовы на сто процентов, и у нас, естественно, много компонентов, над которыми нужно работать.

Но самое главное – играть в защите так хорошо, как только можем и уверенно действовать в нападении. Мы начали сегодня словно играя в пинг-понг. Набирали по одному очку – это не то, чего хотелось. Для нас очень важны психологические моменты, потому что по ходу матча было несколько эпизодов, когда мы могли просто уйти в отрыв и закончить эту встречу, но, к сожалению, этого не сделали.