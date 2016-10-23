Фотис Кацикарис: "Игроки "Локомотива" должны проявлять больше страсти и характера"

Главный тренер краснодарского "Локомотива" Фотис Кацикарис после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от "Химок" (65:73) заявил, что его игроки должны проявлять больше страсти и характера, иначе клубу будет очень тяжело в нынешнем сезоне. Для краснодарцев это поражение стало вторым в двух играх.

– Нужно работать, нужно еще больше выкладываться, чтобы выйти из этой ситуации, – цитирует "Р-Спорт" Кацикариса. – Два поражения в двух матчах – это не очень хороший старт для новой команды. Нужно больше верить в себя, нужно бороться больше. Я хочу видеть у игроков больше страсти и больше характера, иначе нам придется очень тяжело.