15:51 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Фотис Кацикарис: "Игроки "Локомотива" должны проявлять больше страсти и характера"

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Главный тренер краснодарского "Локомотива" Фотис Кацикарис после поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ от "Химок" (65:73) заявил, что его игроки должны проявлять больше страсти и характера, иначе клубу будет очень тяжело в нынешнем сезоне. Для краснодарцев это поражение стало вторым в двух играх.

– Нужно работать, нужно еще больше выкладываться, чтобы выйти из этой ситуации, – цитирует "Р-Спорт" Кацикариса. – Два поражения в двух матчах – это не очень хороший старт для новой команды. Нужно больше верить в себя, нужно бороться больше. Я хочу видеть у игроков больше страсти и больше характера, иначе нам придется очень тяжело.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161023/1111211849.html

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