Форвард "Нижнего Новгорода" Антипов пропустит весь сезон

Форвард "Нижнего Новгорода" Павел Антипов пропустит сезон-2018/19. 26-летний игрок перенес операцию на колене в понедельник. Восстановление у него займет 8-10 месяцев. В межсезонье он проходил реабилитацию после проведенной операции на колене, однако в ходе сборов выяснилось, что ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство.

- У Паши обнаружили серьезные проблемы с коленом, - сказал главный тренер Зоран Лукич. - После обследования врачи предложили ему два варианта: сделать поддерживающую операцию, после которой он вернулся бы через два-три месяца, но через пару лет, все равно пришлось бы делать полную операцию, либо сразу провести основную, но в таком случае он пропускает 8-10 месяцев. Конечно, я бы хотел увидеть Пашу в команде как можно скорее, но вопрос его будущего важнее, поэтому он выбрал опцию "Б". Мы с уважением относимся к его решению. Клуб будет участвовать в его восстановлении, а я как тренер жду Пашу в "Нижнем Новгороде" в следующем сезоне.