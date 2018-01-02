Форвард "Локомотива": "Негативно отношусь к российскому футболу"

Форвард краснодарского "Локомотива" Владимир Ивлев высказал мнение, что хоккей является исконно российским видом спорта, информирует Газета.Ru. Также Ивлев заявил, что уровень мастерства в чемпионате России по футболу очень низок.
– Почему баскетбол в России уступает в популярности футболу и хоккею?
– Хоккей, как я считаю, является исконно российским видом спорта. А футбол – самый популярный вообще. Баскетбол, волейбол и гандбол в нашей стране пользуются гораздо меньшим спросом.
– При этом результаты в баскетболе на порядок превосходят достижения российских футболистов.
– Большинство смотрит футбол по привычке. Я сам весьма негативно отношусь к российскому футболу.
– В чем причина?
– Качество футбола. Сборная страны уже долгое время не может ничего выиграть, уровень мастерства в РФПЛ низок. На европейской арене наши клубы в последний раз завоевывали трофеи лет десять назад – со времен побед ЦСКА и "Зенита" больше ничего значимого добиться не удалось.
– А европейский футбол?
– Я могу посмотреть матчи европейских чемпионатов, но активно не слежу.
– Что нужно делать баскетболу, чтобы приблизиться по популярности к футболу и хоккею?
– Работать с болельщиками, как это делает "Локомотив".
grroznyi85
Заголовок в стиле наших СМИ прям
20:38
ksuxa
правильно сказал- футбол у нас убожеский!
20:35
механик39
А с каких пор хоккей стал истинно русским ?
20:07
coserog
Вот в Штатах баскетбол всем интересен, потому как играть они в него умеют! А футбол-не очень, играть ещё не научились, хотя стадионы там на футбольных играх собирают в средем наверное не меньше, чем в России...
19:34
Roma_Totti
Кому вообще интересен баскетбол когда есть футбол, не важно какого уровня.
19:23
warning_CSKA_is_here
какой-то ноунейм рассуждает о футболе. он хоть в сборную по баскету вызывается?
19:23
rotor23
Сборная никогда и не выиграет ничего, это и ослу ясно.
18:37
Serenky25
Ты наркоман что ли? с.ка?
18:14
NapoliFC
Низок не низок, а РФПЛ 6-ая по силе лига в европе.
17:55
hant64
Если Россия, по утверждению Слуцкого, является не футбольной страной, что по меньшей мере спорно, то что Россия не является баскетбольной страной - тут спорить вообще не о чем. Тут вам не южная часть Северной Америки, и работай/не работай с болельщиком, баскетбол в России привить не многим легче, чем тот же бейсбол, до которого россиянам совсем уж до лампочки.
17:51