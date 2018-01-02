Форвард "Локомотива": "Негативно отношусь к российскому футболу"

Форвард краснодарского "Локомотива" Владимир Ивлев высказал мнение, что хоккей является исконно российским видом спорта, информирует Газета.Ru. Также Ивлев заявил, что уровень мастерства в чемпионате России по футболу очень низок.

– Почему баскетбол в России уступает в популярности футболу и хоккею?

– Хоккей, как я считаю, является исконно российским видом спорта. А футбол – самый популярный вообще. Баскетбол, волейбол и гандбол в нашей стране пользуются гораздо меньшим спросом.

– При этом результаты в баскетболе на порядок превосходят достижения российских футболистов.

– Большинство смотрит футбол по привычке. Я сам весьма негативно отношусь к российскому футболу.

– В чем причина?

– Качество футбола. Сборная страны уже долгое время не может ничего выиграть, уровень мастерства в РФПЛ низок. На европейской арене наши клубы в последний раз завоевывали трофеи лет десять назад – со времен побед ЦСКА и "Зенита" больше ничего значимого добиться не удалось.

– А европейский футбол?

– Я могу посмотреть матчи европейских чемпионатов, но активно не слежу.

– Что нужно делать баскетболу, чтобы приблизиться по популярности к футболу и хоккею?

– Работать с болельщиками, как это делает "Локомотив".