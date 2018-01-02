17:25 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Форвард "Локомотива": "Негативно отношусь к российскому футболу"

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Форвард краснодарского "Локомотива" Владимир Ивлев высказал мнение, что хоккей является исконно российским видом спорта, информирует Газета.Ru. Также Ивлев заявил, что уровень мастерства в чемпионате России по футболу очень низок.

– Почему баскетбол в России уступает в популярности футболу и хоккею?

– Хоккей, как я считаю, является исконно российским видом спорта. А футбол – самый популярный вообще. Баскетбол, волейбол и гандбол в нашей стране пользуются гораздо меньшим спросом.

– При этом результаты в баскетболе на порядок превосходят достижения российских футболистов.

– Большинство смотрит футбол по привычке. Я сам весьма негативно отношусь к российскому футболу.

– В чем причина?

– Качество футбола. Сборная страны уже долгое время не может ничего выиграть, уровень мастерства в РФПЛ низок. На европейской арене наши клубы в последний раз завоевывали трофеи лет десять назад – со времен побед ЦСКА и "Зенита" больше ничего значимого добиться не удалось.

– А европейский футбол?

– Я могу посмотреть матчи европейских чемпионатов, но активно не слежу.

– Что нужно делать баскетболу, чтобы приблизиться по популярности к футболу и хоккею?

– Работать с болельщиками, как это делает "Локомотив".

Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/2017/12/28/a_11563772.shtml

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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grroznyi85

Заголовок в стиле наших СМИ прям

20:38

ksuxa

правильно сказал- футбол у нас убожеский!

20:35

механик39

А с каких пор хоккей стал истинно русским ?

20:07

coserog

Вот в Штатах баскетбол всем интересен, потому как играть они в него умеют! А футбол-не очень, играть ещё не научились, хотя стадионы там на футбольных играх собирают в средем наверное не меньше, чем в России...

19:34

Roma_Totti

Кому вообще интересен баскетбол когда есть футбол, не важно какого уровня.

19:23

warning_CSKA_is_here

какой-то ноунейм рассуждает о футболе. он хоть в сборную по баскету вызывается?

19:23

rotor23

Сборная никогда и не выиграет ничего, это и ослу ясно.

18:37

Serenky25

Ты наркоман что ли? с.ка?

18:14

NapoliFC

Низок не низок, а РФПЛ 6-ая по силе лига в европе.

17:55

hant64

Если Россия, по утверждению Слуцкого, является не футбольной страной, что по меньшей мере спорно, то что Россия не является баскетбольной страной - тут спорить вообще не о чем. Тут вам не южная часть Северной Америки, и работай/не работай с болельщиком, баскетбол в России привить не многим легче, чем тот же бейсбол, до которого россиянам совсем уж до лампочки.

17:51