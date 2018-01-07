Форвард "Локомотива" Коллинз стал самым ценным игроком декабря в Единой лиге ВТБ

Форвард "Локомотива" Марди Коллинз признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам декабря, третьего месяца сезона. Как информирует официальный сайт турнира, в гонке за титул MVP декабря Коллинз опередил форварда ЦСКА Никиту Курбанова и защитника "Пармы" Коди Миллера-Макинтайра.

В декабре Коллинз провел три матча и во всех "Локо" одержал победу (над "Цмоки-Минском", "Астаной" и "Зенитом"). В ключевой игре против "Зенита" американец записал на свой счет рекордные в карьере 26 очков и тем самым помог команде победить конкурента.

Средние показатели 33-летнего форварда по итогам месяца: 18,7 очка, 4,3 подбора, 1,7 передачи и 14,3 балла за эффективность действий.

– Получать индивидуальную награду всегда приятно, поэтому я рад и счастлив, – отметил Коллинз. – Хотя моя главная цель – успех команды, и я сосредоточен на том, чтобы удачно провести сезон. Еще раз хочу сказать, что я очень ценю, что стал лучшим игроком месяца особенно в моем возрасте. Это большое достижение.

Если говорить о запомнившихся играх декабря, матч против "Зенита" был очень важным. В начале мы уверенно повели в счете, но потом соперник проявил характер, вернулся в игру. Каждый раз, когда мы играем с "Зенитом", они показывают настоящую борьбу. Я старался использовать свои габариты и силу против оппонентов. Они не применяли против меня сдваивание, и я воспользовался этим. В итоге я добился хороших индивидуальных показателей, а команда выиграла важную игру.