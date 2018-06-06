09:30 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Фонбет" поддержит "Финал четырех" Единой лиги

"Фонбет" стал партнером "Финала четырех" Единой лиги ВТБ.
"Фонбет" стал партнером "Финала четырех" Единой лиги ВТБ.

Генеральный директор БК "Фонбет" Александр Парамонов подписал соглашение, по которому компания стала новым спонсором "Финала четырех" Единой лиги и рассказал, что сотрудничество между сторонами может стать долгосрочным.

– Мы рады стать частью "Финала четырех", – отметил Парамонов. – Баскетбол сейчас довольно популярен среди болельщиков, в том числе и тех, кто делает ставки на спорт. Мы будем стремиться, чтобы он стал еще более популярным. От этого выиграют все, ведь чем больше ставок, тем больше отчислений получает лига.

– Пока договор рассчитан только на "Финал четырех"?

– Мы ведем переговоры о подписании контракта с Единой лигой сроком на пять лет. Пока все в стадии обсуждения. При этом уже на решающие матчи нынешнего сезона БК "Фонбет" подготовила болельщикам ряд предложений.

– Мы предоставим расширенную роспись и повышенные коэффициенты на матчи, – рассказала директор по маркетингу БК "Фонбет" Алина Якиревич. – Будем давать необычные позиции в линию, которые вы больше ни у кого не найдете.

Кроме того, "Фонбет" проведет благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями.

– С этих матчей начнется наша совместная благотворительная программа с Единой лигой – контрактом предусмотрены специальные места для детей-колясочников. Мы привозим их на матчи, обеспечиваем людям яркие впечатления, дарим подарки – делаем спорт доступнее для всех. На следующий сезон подготовим еще более масштабные акции, – добавила Якиревич.

Напомним, что матчи "Финала четырех" Единой лиги пройдут в Москве с 8 по 10 июня. На арене "ВТБ Ледовый Дворец" сыграют ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Химки".

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