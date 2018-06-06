"Фонбет" поддержит "Финал четырех" Единой лиги

Генеральный директор БК "Фонбет" Александр Парамонов подписал соглашение, по которому компания стала новым спонсором "Финала четырех" Единой лиги и рассказал, что сотрудничество между сторонами может стать долгосрочным.

– Мы рады стать частью "Финала четырех", – отметил Парамонов. – Баскетбол сейчас довольно популярен среди болельщиков, в том числе и тех, кто делает ставки на спорт. Мы будем стремиться, чтобы он стал еще более популярным. От этого выиграют все, ведь чем больше ставок, тем больше отчислений получает лига.

– Пока договор рассчитан только на "Финал четырех"?

– Мы ведем переговоры о подписании контракта с Единой лигой сроком на пять лет. Пока все в стадии обсуждения. При этом уже на решающие матчи нынешнего сезона БК "Фонбет" подготовила болельщикам ряд предложений.

– Мы предоставим расширенную роспись и повышенные коэффициенты на матчи, – рассказала директор по маркетингу БК "Фонбет" Алина Якиревич. – Будем давать необычные позиции в линию, которые вы больше ни у кого не найдете.

Кроме того, "Фонбет" проведет благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями.

– С этих матчей начнется наша совместная благотворительная программа с Единой лигой – контрактом предусмотрены специальные места для детей-колясочников. Мы привозим их на матчи, обеспечиваем людям яркие впечатления, дарим подарки – делаем спорт доступнее для всех. На следующий сезон подготовим еще более масштабные акции, – добавила Якиревич.

Напомним, что матчи "Финала четырех" Единой лиги пройдут в Москве с 8 по 10 июня. На арене "ВТБ Ледовый Дворец" сыграют ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Химки".

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