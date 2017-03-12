Евгений Пашутин: "Зенит" очень много атаковал без сопротивления"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча Единой лиги ВТБ против "Зенита" (84:109) отметил, что форвард соперника Сергей Карасев много атаковал без сопротивления. По его словам, в составе казанцев только Хоакин Колом показал хорошую игру.

- Много дали бросить Сергею Карасеву, - приводит "Р-Спорт" слова Пашутина. - Он очень много атаковал без сопротивления. "Зенит" забивал после проходов, с дальней дистанции. У нас была задача остановить их, но не успевали за соперником, уступали им в скорости. Карасев забил 26 очков и придал уверенности "Зениту". В конце третьей четверти мы стали защищаться, лучше атаковать, но все равно пропустили 109 очков. Это непозволительно плохо для игры дома.

Хоакин Колом старался, забивал, сделал девять передач, но его не поддержали в команде. "Зенит" играл хорошо, но с такой защитой и таким отношением к игре победить невозможно.