Евгений Пашутин: "В раздевалке произвели коррективы, и УНИКС стал играть иначе"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Пармы" (105:98) отметил, что легионерам его команды было психологически сложно играть из-за Рождества. Казанцы после этой победы вышли на первое место в турнирной таблице.

- Хочу поздравить команду с Рождеством, так как у нас много игроков из Европы, - приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Пашутина. - Для них было психологически тяжело играть сегодня, и встречать праздник вдали от семьи. Поэтому я сказал ребятам, чтобы сделать праздник ярче, мы должны победить. Мы ожидали, что будет тяжелая игра, много силовой борьбы и контактов. Так и получилось. Мы плохо начали, позволили Анджушичу набрать 21 очко за 20 минут игрового времени. Но в раздевалке произвели коррективы и стали играть по-другому в защите. У нас сегодня не получилось эффективно действовать в нападении - хочется сыграть результативно и красиво, но победа в итоге гораздо важнее. Всех с наступающими праздниками!