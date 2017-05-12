Евгений Пашутин: "УНИКС проиграл по моей вине"

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин взял на себя вину за поражение в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ от краснодарского "Локомотива". В четвертом матче серии УНИКС дома проиграл со счетом 79:84.

– Сказал спасибо ребятам за сезон, – цитирует "Р-Спорт" Пашутина. – У нас в этом году не было чемпионской команды. Много звезд, но мы не сплотились, не стали теми, кто был бы друг за друга, умирал бы за себя. Это мое поражение. Это моя вина. Мы не смогли сделать экстра в серии. Не сделали дополнительный шаг для победы.

"Локо" победил заслуженно. Для плей-офф мы ужасно начали матч, с Тэйлором Рочести не жестко защищались. Потом вернулись в игру, но недостаточно защищаться только 20 минут в матче плей-офф. Не 40 минут, а только 20. Те 10 очков, которые мы отдали в начале матча, так и держались всю встречу. Дома нельзя было начинать так. Это моя вина, как тренера.