Евгений Пашутин: "УНИКС ожидал, что игра с "Локо" будет похожа на драку"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (76:92, 1-1) отметил, что с краснодарцами нельзя почивать на лаврах после первой победы. По его словам, казанцы начали этот поединок очень мягко.

- Мы ожидали, что сегодня будет тяжелейшая игра, похожая на драку, - приводит пресс-служба турнира слова Пашутина. - Много было стычек, но это и понятно, ведь это плей-офф. Мне нравится, когда у игроков такие эмоции присутствуют. Мы мягко начали, дали Рочести забить 17 очков в первой половине, отдали преимущество. Не были готовы ментально. Чемпионская ментальность - это именно способность после первой победы выходить на вторую и биться так же. С таким клубом, как "Локо", недостаточно выиграть одну игру и почивать на лаврах. Соперник победил заслуженно.