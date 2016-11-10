Евгений Пашутин: "УНИКС не собирается расставаться с легионерами"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в интервью "Бизнес Online" подчеркнул, что новички Орландо Джонсон и Лоренцо Браун усилят оборону команды, а также добавят агрессивности в нападении. По словам специалиста, клуб не собирается расстаться с легионерами.

- Как справляетесь без травмированных игроков - Понкрашова и Кларка?

- Желаем ребятам как можно раньше вернуться. Антону уже сделали операцию, он вернулся в Казань. Коти находится под надзором врачей в Штатах, мы находимся в контакте. Операцию Кларку не делали.

Сейчас мы подписали двух новых игроков - Орландо Джонсона и Лоренцо Брауна. Надеюсь, они усилят нашу защиту, добавят агрессивности в нападении, облегчат нагрузки Колому и Лэнгфорду. И Джонсон, и Браун универсальны. Орландо играет на позиции второго-третьего номера, физически мощный. Это командный игрок, при этом с хорошим броском и проходом. Лоренцо высокий разыгрывающий, активный. Оба играют в быстрый баскетбол. Могут забить сами, но при этом они не будут усугублять индивидуальной игрой.

- Будет ли УНИКС расставаться с кем-либо из легионеров?

- На данный момент все остаются. Такое решение было принято накануне.