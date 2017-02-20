Евгений Пашутин: "УНИКС не смог сдержать Шведа и Тодоровича"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от "Химок" (73:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заявил, что у его команды был боеспособный состав, который не смог показать качественную игру. "Химки" идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата, УНИКС расположился следом, на пятой строчке.

– Мы не смогли сдержать Алексея Шведа и Марко Тодоровича, – цитирует сайт УНИКСа Пашутина. – В третьей четверти стали проигрывать, принялись отыгрываться, пропустили несколько легких мячей, так игра с нашей стороны стала неуправляемой. Судьба встречи была решена, "Химки" победили заслуженно. У нас обычно играет 9 человек. И сегодня у нас был вполне боеспособный состав. Вопрос не в количестве баскетболистов, а в качестве игры, ее то мы и не показали.