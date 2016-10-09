Евгений Пашутин: "УНИКС должен так играть и с сильными соперниками"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин отметил возросшее взаимопонимание между своими подопечными после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Енисеем" (100:56). По словам специалиста, казанские игроки нашли свой ритм.

– Ребята выполнили задание, играли с самоотдачей, – цитирует пресс-служба турнира Пашутина. – Мы постепенно находим командную "химию", используя широкую ротацию. Парни играют друг за друга, подставляя плечо партнеру.

Доволен большим количеством передач, чего нам не хватало в межсезонье. Значит, находим свой игровой ритм, связки. Игроки доверяют друг другу, понимают, кто куда должен перемещаться. Так бы играть и с сильными соперниками, первым темпом, агрессивно.