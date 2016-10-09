20:24 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Евгений Пашутин: "УНИКС должен так играть и с сильными соперниками"

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Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин отметил возросшее взаимопонимание между своими подопечными после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Енисеем" (100:56). По словам специалиста, казанские игроки нашли свой ритм.

– Ребята выполнили задание, играли с самоотдачей, – цитирует пресс-служба турнира Пашутина. – Мы постепенно находим командную "химию", используя широкую ротацию. Парни играют друг за друга, подставляя плечо партнеру.

Доволен большим количеством передач, чего нам не хватало в межсезонье. Значит, находим свой игровой ритм, связки. Игроки доверяют друг другу, понимают, кто куда должен перемещаться. Так бы играть и с сильными соперниками, первым темпом, агрессивно.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/uniks-neuderzhim-v-kazani/

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