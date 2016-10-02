Евгений Пашутин: "Тукмаков ни разу не ошибся!"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин подчеркнул, что в команде нет эйфории после победы над "Нижним Новгородом" (104:81) в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Специалист отметил вклад новичков в успех казанцев.

– Начали сезон с хорошей, яркой победы. Создали хороший задел на будущее, – цитирует пресс-служба УНИКСа Пашутина. – Но нам еще предстоит создать командную "химию". Хотим видеть и впредь такую агрессивную защиту и самоотдачу. Тогда и результат будет соответствующим. Однако эйфории нет. Сезон сложный, мы наделали немало ошибок. Команда приняла защитную философию, забивали почти все, а не как раньше – один лидер, остальные не участвуют. Ребята двигали мяч, скамейка поддерживала.

– Вам удобнее работать, когда прошлогодний состав почти сохранился?

– Это фундамент команды. Ребята знают нас, мы знаем их. Так легче готовить команду. Новички добавили нам энергии, это Женя Воронов, Коти Кларк. Они хорошо защищаются, мобильны, командны. Симбиоз опытных лидеров и молодых новичков должен нам помочь. Играть предстоит почти каждые три дня, нам нужна широкая ротация. И сегодня мы задействовали все 12 игроков.

– Что с Костасом Каймакоглу?

– У него травма, он лечится, проходит курс интенсивной терапии, занимается с тренером по физподготовке. Будем постепенно подводить его, нужно время. 100 процентов, что он сыграет с "Енисеем".

– А что с Лэтэвиусом Уильямсом, он был травмирован, но вышел сегодня?

– Да, в Турции в матче с "Бешикташем" ему въехали в колено, растяжение связок. Две недели лечился, провел две интенсивных тренировки, вышел сегодня, забил, но вскоре сказал, что нужна замена, не совсем готов. Наша задача вернуть двух лидеров, Каймакоглу и Уильямса в строй

– Как вам игра Азата Тукмакова?

– За 7 с половиной минут, проведенных им на площадке, он ни разу не ошибся! Напомню, что Азат является основным разыгрывающим молодежной сборной России. Он наша потенциальная звездочка. Свой воспитанник. Пожелаем ему уверенности. Он сегодня волновался.