Евгений Пашутин: "После проигрыша "Барселоне" было непросто психологически"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы над "Пармой" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ акцентировал внимание на психологии. По словам наставника, уже завтра начнется подготовка к следующему матчу.

– Очень непросто нам было чисто психологически после проигрыша "Барселоне", эту игру нужно было забыть, – цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа. – В целом проблем с мотивацией не было, хорошо защищались, хорошо двигали мяч. Да, в заключительной четверти появилась некоторая небрежность, крупно выигрывали, это из области психологии. На атаку свою особо не напирали, главное было нейтрализовать лидеров "Пармы", пытаться прессинговать, разрушать игровые связи соперника, бороться на подборе, что у нас получилось. Сделали шаг вперед. Завтра летим в Германию, по дороге будем готовиться к матчу с "Броз баскет" – видео и скаутинг уже готовы, только ребятам еще нужно восстановиться...