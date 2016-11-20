Евгений Пашутин: "После "Маккаби" не успели восстановиться"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы над ВЭФом (89:84) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ посетовал на усталось. По словам наставника, соперник забросил несколько легких мячей и смог вернуться в игру.



– После "Маккаби" мы не успели восстановиться, хотели забыть ту игру. Разобрали ВЭФ, баланс сохранить удалось, поначалу держали Яниса Блумса, ничего ему не позволяли, – цитирует Пашутина официальный сайт КНИКСа. – Но постепенно ребята устали, перестали закрывать его вдвоем, перестали фокусироваться, он это почувствовал. Позволили соперникам забить несколько легких мячей из-под кольца. Вели "+14", но не удержали игру в защите, позволив сопернику вернуться в игру. Атаковали мы хорошо, не было индивидуальной игры, как в предыдущих матчах. Все бились, глаза у ребят горели, может быть, победа и не получилась красивой, но мы доказали, что сильнее. Главное – восстановиться к матчу с "Реалом", показать в Мадриде достойную игру.