Евгений Пашутин: "План УНИКСа сработал"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Цмоки-Минском" (98:71). В этой встрече защитник казанцев Кит Лэнгфорд установил новый рекорд результативности чемпионата, набрав 42 очка.

– Наш план агрессивной защиты сработал, особенно в первой четверти, – цитирует пресс-служба турнира Пашутина. – Мы контролировали игру и в нападении, закрыли лидеров соперника, использовали широкую ротацию. А когда наш отрыв стал крупным, позволили себе немного расслабиться – нам тут же забили несколько легких мячей. Но, и это главное, мы вернули себе уверенность, потеряв Кларка и Понкрашова. Сегодня гораздо лучше сыграли Марко Банич, Лэтэвиус Уильямс. Да и в целом обошлось без спада в концовке после уверенного начала.