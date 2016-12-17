18:45 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Евгений Пашутин: "Не разбирали игру "Автодора", позволив игрокам выспаться"

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Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после гостевого матча Единой лиги ВТБ против "Автодора" (84:77) отметил вклад запасных игроков в сегодняшнюю победу. По словам Пашутина, в этой встрече казанцы были единым целым.

– Хотел бы поблагодарить ребят и поздравить с победой, – приводит официальный сайт турнира слова Пашутина. – Нам было непросто. В четверг провели тяжелый матч с "Басконией", вчера поздно вечером добрались до гостиницы, а сегодня уже в 15 часов вышли на паркет. Даже не успели разобрать игру "Автодора", позволив игрокам выспаться. Попросил ребят перед матчем проявить характер и волю. Те баскетболисты, которые были меньше задействованы в поединке Евролиги, придали нам энергии и свежести. Очень помогла скамейка, мы были сегодня единым целым.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/klimenko-vernulsya-v-saratov-i-pobedil/

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