Евгений Пашутин: "Мягко действовали в защите"

Главный тренер "Автодора" Евгений Пашутин после поражения от "Зенита" в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ отметил, что подопечные действовали слишком мягко в защите.

– В начале игры мы мягко действовали в защите, позволили "Зениту" почувствовать свою игру, а сами совершали много ошибок, – цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ. - Соперник совершал много свободных бросков и быстрых прорывов. В третьей четверти мы смогли вернуться в игру, сократили разрыв до четырех очков, но совершили две потери в зоне "Зенита" и еще одну – при выносе мяча из-за лицевой.

Нам не хватило концентрации в эти самые моменты.