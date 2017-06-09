Евгений Пашутин: "Курбанову по силам тотально закрыть Шведа"

Экс-главный тренер УНИКСа и сборной России Евгений Пашутин отметил удачную игру Никиты Курбанова в обороне в первом матче финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Химками" (94:88). По его словам, армейцы способны сдержать лидера подмосковного клуба Алексея Шведа.

– Кто бы ни был на площадке, ЦСКА может достойно защищаться всей пятеркой, что создает проблемы для открытых бросков, на которые нередко полагаются "Химки", – цитирует "Р-Спорт" Пашутина. – В первом матче усилиями Никиты Курбанова ЦСКА нейтрализовал главное оружие соперника – сдержал Алексея Шведа. Курбанов не зря признан лучшим защищающимся игроком сезона в Единой лиге ВТБ, ему по силам тотально закрыть Шведа в этой серии.

Никита заставил Шведа играть в физический, атлетичный баскетбол. Швед, конечно, умеет идти в проходы, но ты не можешь весь матч забивать эти полукрюки с сопротивлением, броски с одной ноги. Тем более под кольцом всегда страхует еще и центровой, и ты атакуешь через двоих. И нужно отметить, что против Шведа хорошо защищался также Кори Хиггинс. На мой взгляд, он второй лучший в ЦСКА после Курбанова по игре в защите.