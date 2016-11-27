Евгений Пашутин: "К такой игре мы стремимся и в Евролиге"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Калева" (104:91) отметил, что замены освежили игру во второй четверти. По словам наставника, у серьезных соперников одной пятеркой выиграть крайне трудно.

– Начали очень хорошо, энергично, помогали друг другу. Во второй четверти вышедшие на замену добавили команде энергии, помогли нарастить преимущество, – цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа. – Мы стали агрессивнее защищаться и прикрыли снайперов соперника. Хорошо двигали мяч, сделали 25 передач. К такой игре мы стремимся и в евролиге – одной пятеркой матч не выиграть. Тем более что, у таких команд, как ЦСКА или "Реал" по трое разыгрывающих в составе – всегда свежие.

– Как вам игра Кино Колома после травмы Антона Понкрашова?

– Да, поначалу у Кино было немного времени, он потерял уверенность. Но сейчас он вернул уверенность, хотя ему сложно играть по 40 минут (сегодня – 35:54). Это невозможно физически, иначе травмы пойдут. Поэтому и приехал Пол Столл. А Кино передает свою уверенность команде, вот сегодня дали отдохнуть Киту Лэнгфорду (21:18 сыграл), за него сыграл Орландо Джонсон.