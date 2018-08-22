Евгений Кисурин: "Сейчас ЦСКА станет еще сильнее, чем в прошлом сезоне"

Экс-форвард ЦСКА Евгений Кисурин​ считает, что его бывшая команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Также он отметил, что у клуба грамотная селекция.

– ЦСКА всегда заранее планируют свою селекцию, – цитируют "Известия" Кисурина. – Думаю, они долго просматривали игроков на замену Фридзону и Хряпе и подписали контракты именно с теми, кто подходит под систему Итудиса. У клуба есть возможность привлекать опытных, уже зарекомендовавших себя баскетболистов. Поэтому трансферы армейцев часто себя оправдывают. Мой прогноз – сейчас армейцы станут еще сильнее, чем в прошлом сезоне.

Думаю, приобретение Боломбоя – это главная удача ЦСКА в межсезонье. Во-первых, после ухода Саши Кауна клубу не хватало мощного центрового, способного побороться в "краске". Во многом из-за этого фактора армейцы уступили "Реалу", а год назад "Олимпиакосу" в "Финале четырех". Во-вторых, он получит русский паспорт, что позволит армейцам вписаться в лимит на легионеров в Единой лиге, а сборная России, возможно, получит серьезное усиление.