Евгений Богачев: "Зарплату выше двух миллионов УНИКС даже самой звезде не дал бы"

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что в клубе есть определенный уровень зарплат. Казанский коллектив не готов платить игрокам более 2-х миллионов долларов за сезон.

– Пределы зарплаты у нас были, и я могу вспомнить один раз, когда мы дали игроку больше, - цитирует "Р-Спорт" Богачева. - Это было два миллиона долларов. Но тогда доллар стоил 30 рублей, а не как сейчас. Не вспомню уже фамилию игрока, но это был американец, который буквально во второй игре захромал. У него была хроническая проблема с пальцами. Удалось выкрутиться так, чтобы расторгнуть контракт и неустойку ему не платить, так как обследование показало, что повреждение он получил не на тренировке. Лэнгфорд прилично получал, но выше двух миллионов даже самой звезде мы бы не дали. Один человек ничего не решит. Нужна команда.

– В конце прошлого сезона Единая лига ВТБ опубликовала данные о бюджетах клубов, и у УНИКСа он составлял 887 миллионов рублей. В этом сезоне он будет не меньше?

– Примерно то же самое, но есть нюансы. Будем "нажимать" на продаже абонементов, билетов и рекламы. Пока минимально нормальный бюджет у нас подтвержден. Можно нормально играть.