Евгений Богачев: "Я доволен селекцией УНИКСа"

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что он доволен селекцией команды.

– Мы закончили комплектование состава, и в целом я доволен нашей селекцией, – цитируют Богачева "Известия". – В УНИКС приехали ребята, уже зарекомендовавшие себя на высоком уровне, но голодные до больших побед. Также нам удалось удержать Локетта, Смита и Ндура, которые имели предложения от других серьезных клубов. Будем надеяться, что в наступающем сезоне нам удастся выступить лучше, чем в прошлом. Хочется вернуться в Евролигу.

Последним приобретением казанцев в межсезонье стало подписание контракта с 30-летним американцем Эриком Макколлумом. Соглашение с известным атакующим защитником заключено по схеме "1+1". Таким образом, в новом сезоне в ростере УНИКСа будет семь российских игроков и семь легионеров.