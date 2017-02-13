Евгений Богачев: "УНИКС дает Пашутину шанс"

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассчитывает на то, что в ближайшее время казанцы сумеют улучшить результаты. По его словам, клуб доверяет главному тренеру Евгению Пашутину, несмотря на безвыигрышную серию поражений, которая составляет восемь матчей.

- Пашутин поехал на Матч звезд Единой лиги ВТБ тренером российской команды. Это еще раз подтверждает, что в России его уважают, - приводит "Бизнес Online" слова Богачева. - Но сейчас идет такая неудачная полоса. Конечно, поражения от "Енисея" и "Цмоки" не лезут ни в какие ворота, но одна из причин серии - необычная нагрузка.

В этом году у команды столько матчей, что игроки не выходят из самолета. Из-за этого у нас полно травм. Такого нашествия повреждений никогда не было на моей памяти, поэтому нельзя все свалить на тренера - у него было мало игроков в распоряжении. Тяжелые травмы получили Антон Понкрашов и Коти Кларк, Колом не играл месяц, Каймакоглу выбыл на 1-2 месяца, Воронов, Параховский, теперь вот Панин. Поэтому и брали Джонсона, Столла.

У меня с Пашутиным было два жестких разговора. Последний - после поражения от "Реала". Если смотреть по игре, можно сказать, что мы достойно выступили против лидера Евролиги. Но могли победить, если бы не ошибки в концовке. Мы даем Пашутину шанс и надеемся, что после выхода большинства травмированных игроков у клуба дела в обоих турнирах улучшатся.