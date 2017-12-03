Евгений Богачев: "Тренер УНИКСа рисковал, выпуская на игру с "Химками" резервистов"

Президент УНИКСа Евгений Богачев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Химок" (80:79) отметил, что главный тренер Димитрис Прифтис пошел на риск, выпустив в составе резервистов. Также Богачев заметил, что не в полной мере удовлетворен игрой команды.

– Матч с "Химками" получился очень напряженным, в концовке судьи даже смотрели видеоповтор спорного эпизода, но я не удивлен тем, что мы вырвали победу, – цитирует ТАСС Богачева. – Надо до конца верить. Наш тренер рисковал, что в этой игре дал возможность поиграть всем "скамеечникам", но риск себя оправдал. Мы хорошо начали чемпионат, но надо прибавлять во многих компонентах. Я, на самом деле, не полностью доволен командой. У нас на два месяца выбыл Костас Каймакоглу – надо искать усиление на его позицию. Нам есть над чем работать и куда расти.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, одержав шесть побед в шести матчах. Лидером лиги является ЦСКА, который выиграл семь матчей из семи.