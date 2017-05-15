Евгений Богачев: "Пашутин не выполнил условий для автоматического продления контракта с УНИКСом"

Президент УНИКСа Евгений Богачев отметил, что у него есть претензии к тренерскому штабу команды. По его словам, Евгений Пашутин не выполнил поставленных перед ним задач - выход в четвертьфинал Евролиги или финал Единой лиги ВТБ.

- Есть вопросы к тренерскому штабу, - приводят "Известия" слова Богачева. - Мне кажется, что Пашутин неправильно распределял нагрузки. Часто просил дополнительные выходные для игроков, даже после поражений, слишком либерально общался с лидерами коллектива. К тренеру по физической подготовке тоже есть претензии. Слишком уж много игр мы упустили в последней четверти.

- Пашутин остается тренером на следующий год?

- Пока не знаю. Одно могу сказать: он не выполнил условий для автоматического продления контракта на следующий сезон. Он должен был вывести команду в четвертьфинал Евролиги или в финал Единой лиги. Мы этих целей не добились, поэтому вопрос относительно будущего Пашутина в УНИКСе остается открытым. Не хочу сказать, что Евгений — слабый тренер. За его плечами работа главным тренером ЦСКА, сборной России, "Локомотива". Это колоссальный опыт, но ему чего-то не хватает. Пока мы не сделали окончательных выводов по его работе. 17 мая проведем товарищескую игру с "Зенитом", посмотрим, на что они способны. И игроки, и тренерский штаб.